Москва, , 09:02 — REGNUM Газогенератор авиационного двигателя ПД-14 для российского самолета МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошёл газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров — час нахождения в этой агрессивной среде практически не привёл к изменению его характеристик», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что специалисты пермского КБ не обнаружили нежелательных последствий для двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» в нескольких модификациях. Впервые самолёт был поднят в воздух в 2017 году, сейчас лайнер проходит стадию сертификации.

Вместимость самолёта МС-21 в модификациях МС-21−300/310 составляет от 163 до 211 пассажиров. Дальность полёта — до 6 тыс. км.