Сухум, , 09:01 — REGNUM 144 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 28 октября в ходе 472 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 276 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 46 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 31 338 носителей SARS-CoV-2. Из них 26 512 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 454 пациента с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки умерли четыре человека.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 149 носителей SARS-CoV-2 в результате 497 исследований. Было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19. Признали выздоровевшими 199 человек.