Сочи, Краснодарский край, 29 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Василий Глотов и Амир Гараев и защитник Ярослав Дыбленко. У «Спартака» отличился форвард Джейк Виртанен.

«Спартак» прервал пятиматчевую победную серию. «Сочи» одержал вторую победу подряд.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 18 очков. «Спартак» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 26 очками.

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