В Ульяновской области приостановят работу учреждения спорта
Ульяновск, 29 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области в нерабочие дни будет приостановлена работа спортивных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы оперативного штаба.
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С 30 октября по 7 ноября, которые в России объявлены нерабочими, приостановят тренировочный процесс государственные и муниципальные спортивные учреждения. Также в этот период не будут работать физкультурно-оздоровительные базы, фитнес-клубы, бассейны, тренажёрные залы и другие организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги.
Власти отмечают, что отменяются спортивные соревнования, за исключением всероссийских состязаний с участием профессиональных спортивных клубов.
Чиновники предлагают заменить реальные тренировки домашними.
Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Ульяновской области продолжат работу многие крупные промышленные предприятия.
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Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Ульяновской области в предстоящие нерабочие дни будет работать в двух режимах — обычном и формате выходного дня.