Красноярск, , 08:59 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 661 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 129 886. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В регионе по суточным заражениям лидируют город Минусинск и Рыбинский район.

Из 661 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 142 (темп прироста 0,4%), в Минусинске — 44 (0,8%), в Шарыпово — 30 (1,2%), Норильске — 28 (0,4%), в Ачинске — 27 (0,4%), в Дивногорске — 26 (1,0%), в Канске — 21 (0,5%), в Сосновоборске — 13 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Рыбинском — 24 (1,3%), Емельяновском — 19 (0,7%), Новосёловском — 19 (2,1%), Мотыгинском — 18 (2,5%), Берёзовском — 17 (0,7%), Абанском — 16 (1,2%), Краснотуранском — 15 (1,8%) и Ермаковском — 15 (1,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3569 человек, снято с наблюдения — 3344. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 44 839 41 270 (+3569) человек.

За последние сутки в регионе проведено 13 668 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 949 081.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие семь дней количество заразившихся на 100 тысяч населения увеличилось в 1,3 раза — со 112,1 до 140,6 соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае число заразившихся за неделю выросло в 1,3 раза