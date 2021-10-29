Оренбургский район, Оренбургская область, , 08:58 — REGNUM В посёлке 9 Января Оренбургской области местный житель обнаружил опасный боеприпас, о чем проинформировал правоохранителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Артиллерийский снаряд Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

О находке стало известно 28 октября. До приезда саперов территорию охраняли полицейские. Артиллерийский снаряд находился на месте высохшего ручья.

Инженер-сапер после осмотра боеприпаса вынес заключение, что это артиллерийский снаряд 100 калибра, со взрывателем, без маркировки и со следами коррозии. Опасную находку уничтожили на месте.