Оренбургский район, Оренбургская область, 29 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В посёлке 9 Января Оренбургской области местный житель обнаружил опасный боеприпас, о чем проинформировал правоохранителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Артиллерийский снаряд

О находке стало известно 28 октября. До приезда саперов территорию охраняли полицейские. Артиллерийский снаряд находился на месте высохшего ручья.

Инженер-сапер после осмотра боеприпаса вынес заключение, что это артиллерийский снаряд 100 калибра, со взрывателем, без маркировки и со следами коррозии. Опасную находку уничтожили на месте.