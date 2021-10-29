Абакан, , 08:58 — REGNUM В Хакасии назвали лучшие образовательные организации по итогам независимой оценки качества. Всего было исследовано 11 организаций среднего профессионального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Оценивали учебные заведения общественные советы при органах исполнительной власти и местного самоуправления. В числе критериев учитываются открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доступность для инвалидов и так далее.

В результате лидерами стали Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса, Абаканский строительный техникум, Саяногорский политехнический техникум, а также Черногорский механико-технологический техникум.