Абакан, 29 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Хакасии назвали лучшие образовательные организации по итогам независимой оценки качества. Всего было исследовано 11 организаций среднего профессионального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Оценивали учебные заведения общественные советы при органах исполнительной власти и местного самоуправления. В числе критериев учитываются открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доступность для инвалидов и так далее.

В результате лидерами стали Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса, Абаканский строительный техникум, Саяногорский политехнический техникум, а также Черногорский механико-технологический техникум.