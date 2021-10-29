Киев, 29 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Украиной заключен договор на поставку достаточного количества вакцины от COVID-19 для того, чтобы обеспечить ее бустерную дозу для всех желающих. Об этом 29 октября заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».

Facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

"Относительно бустерной дозы. Я прошу не переживать, потому что у нас законтрактовано с одним из лучших, популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную, или повторную, вторую прививку делать всем, кто желает», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что смертность от последствий заболевания COVID-19 может превысить тысячу человек за сутки на Украине.