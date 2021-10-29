Черкесск, , 08:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принят проект бюджета на 2022 год и последующие 2023 и 2024 годы. Из законопроекта следует, что бюджеты на ближайшие три года будут дефицитными. Проект основного экономического документа республики представил 28 октября в ходе заседания правительства и. о. министра финансов Вадим Камышан.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, доходы на 2022 год определены в размере 29 191,1 млн рублей, расходы — 29 671,0 млн рублей. Дефицит составит около 480 млн рублей.

На 2023 год запланированы доходы 26 839,6 млн рублей при расходах 26 818,3 млн рублей. В 2024 году доходы составят 28 022,6 млн рублей, а расходы — 28 265,9 млн рублей. В 2023 году намечается профицит в сумме 21,3 млн рублей, а в 2024 году — дефицит в размере 243,3 млн рублей.

Напомним, бюджет Карачаево-Черкесии на 2021 год был принят с дефицитом около 80 млн рублей. Доходы в основном экономическом документе региона составляли более 30,2 млрд рублей, расходы — 30,1 млрд рублей.