Ташкент, 29 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Узбекистане с большим интересом было воспринято предложение президента Росси Владимира Путина на недавнем заседании Совета глав государств-участников СНГ об объявлении 2023 года годом «Русского языка как языка межнационального общения в СНГ». Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, которого цитирует его пресс-служба.

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«В этом плане Узбекистан имеет большой исторический опыт. К примеру, в 70-годы в Ташкенте был проведен огромный форум с участием представителей научно-академических кругов «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов», — отметил Камилов.

В этой связи отметил, у нас есть определенный опыт, свои наработки, методологические подходы к проведению таких мероприятий.

«Мы с удовольствием будем принимать участие в предложенных мероприятиях», — подчеркнул министр.