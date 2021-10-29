Джакарта, , 08:53 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом в Куала-Лумпуре, сообщает Kompas.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На встрече стороны обсудили возможность укрепления отношений в сфере обороны между двумя странами.

В 1971 году был создан форум общего пограничного комитета (GBC) в Малиндо. Форум в 2022 году пройдет в Малайзии.

Военное сотрудничество между вооруженными силами Индонезии и Малайзии осуществляется на суше, на море и в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезииотправился с двухдневным визитом в Малайзию.

Подробнее в материале: Министр обороны Индонезии отправился с визитом в Малайзию