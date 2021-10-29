Новосибирск, , 08:51 — REGNUM В новосибирском Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного завтра, 30 октября, состоится Кубок Новосибирска, посвященный Всероссийскому дню гимнастики. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдёт без зрителей, сообщили в мэрии города.

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«В зал допустят только участников, представителей оргкомитета, спортивных федераций и почётных гостей. Присутствовать на мероприятии они смогут после предъявления одного из перечисленных документов: действующего QR-кода, справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе, а также результатов отрицательного ПЦР-теста», — уточнили в городской администрации.

В Кубке планируют участвовать 25 коллективов: представители спортивной акробатики, художественной, воздушной, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивных танцев, брейк-данса. Выступления продлятся около двух часов.

Отмечается, что новосибирцы смогут увидеть выступления спортсменов в прямом эфире.