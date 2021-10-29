Хабаровск, , 08:54 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, обвиняемых в изнасиловани, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия, которые были совершены 24 года назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Задержание преступника Idea.ru

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По версии следствия, в апреле 1997 года двое мужчин 25 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили угнать автомобиль с парковки и пошли искать ключи от автомобиля в бытовом помещении, где находился сторож парковки и его сожительница. Фигуранты избили мужчину. От полученных травм пожилой сторож скончался. Один из обвиняемых изнасиловал женщину.

После этого налётчики угнали автомобиль, на котором ездили по городу до совершения ДТП, после которого сбежали.

Более 20 лет полиция искала подозреваемых. В ходе расследования было установлено, что один из мужчин сменил фамилию и отбывал наказание в виде лишения свободы. В 2021 году по уголовному делу проведен ряд следственных действий, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении преступлений.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии вынесли приговор 54-летнему жителю Красноярска по обвинению в убийстве, совершённом четверть века назад.