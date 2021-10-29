Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве для людей старшего возраста на время действия домашнего режима подготовлена разнообразная и интересная онлайн-программа, сообщается на портале мэра столицы.

Проверка условий соблюдения самоизоляции УМВД по Ярославской области

Мероприятия для москвичей старшего возраста подготовили проект «Московское долголетие» и клубы «Мой социальный центр». Онлайн-программа поможет невакцинированным пенсионерам провести время с пользой для здоровья и найти новые увлечения.

Пожилые москвичи, не выходя из дома, смогут найти новое хобби, освоить полезные рецепты, разобраться в вопросах недвижимости, научиться говорить на английском, послушать лекции или заняться спортом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве и Московской области с 28 октября начался период нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября.

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