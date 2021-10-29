Оренбург, 29 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге 28 октября скончался журналист, бывший главный редактор газет «Вечерний Оренбург» и «Оренбургская неделя», прозаик и публицист Александр Старых. Последние годы он руководил изданием газеты «Президентский кадет» в Первом президентском кадетском училище.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Ушел друг. Человек — свет. Мастер слова, талант которого открывал красоту, глубину и силу родного языка. Поэт, публицист, лауреат Национальных премий, член союза писателей России, коллега. Человек, которого нельзя заменить. И невозможно поверить, что его больше нет… Александр Васильевич Старых 07.07.1958 — 28.10.2021», — сообщила с воем Instagram-акаунте руководитель Первого президентского кадетского училища Татьяна Машковская.

Александр Старых родился в селе Орловка Оренбургской области. После службы в рядах Советской Армии поступил в Оренбургский педагогический институт на историко-филологический факультет. После получения диплома работал в школе учителем русского языка и литературы. В это же время начал публиковался в областных газетах. В 1984 году начал работать литсотрудником в газете «Южный Урал», впоследствии возглавив отдел информации. С 1991 года являлся редактором газеты «Оренбургская неделя», а в 1994 году возглавил редакцию газеты «Вечерний Оренбург». С 2012 года работал в Первом президентском кадетском училище.

Является лауреатом Национальной премии в области печатных СМИ «Искра» в номинации «Рецензия» и обладателем Национальной экологической премии «Берестяной свиток» «Из века в век». В 2008 году признан «Человеком года города Оренбурга».