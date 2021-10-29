Кемерово, 29 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Юлия Богданова приговорена Заводским районным судом Кемерова к 14 годам колонии общего режима, передает 29 октября ТАСС.

Kemerovo.ru Мемориал у «Зимней вишни»

«Богданову Юлию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц») и ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). <…> Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — заявил в ходе оглашения приговора судья Николай Быданцев.

Также указывается, что гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, признанная виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности, приговорена к 13,5 года колонии.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел в марте 2018 года, привел к гибели 60 человек.