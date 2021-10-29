Сеул, 29 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в сентябре 2021 года вырос за месяц на 1,3%, до 113,1 пункта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Согласно опубликованным данным, годовом исчислении показатель вырос на 1,4%.

Производство в сфере услуг возросло на 1,3%. В частности, производство в гостиничном секторе и общественном питании увеличилось на 10,9%, в сфере транспорта и логистики — на 4,5%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 0,7%.

При этом производство в сфере горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 0,8%. В частности, производство автомобилей сократилось на 9,8%, производство электрооборудования — на 5,2%.

Благодаря активной программе вакцинации и смягчению мер социального дистанцирования розничные продажи увеличились на 2,5%. Темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние шесть месяцев.

Однако объём инвестиций в производственные мощности сократился на 1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.