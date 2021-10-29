Владивосток, , 08:46 — REGNUM Власти Приморского края с 30 октября введут в регионе дополнительные эпидемиологические ограничения, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

ТЦ «Европейский». Новые ограничения в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Так, с 30 октября при посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта в обязательном порядке необходимо предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через Госуслуги.

Кроме того, на период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже приостановленных мероприятий, вводится временное ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила, что массовые мероприятия в России с 15 ноября можно будет проводить с заполнением до 70% помещения при наличии QR-кодов у посетителей и организаторов.