Глава Приамурья открестился от токсичных отходов с космодрома «Восточный»
Благовещенск, 29 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Амурской области не будут сжигать ядохимикаты, которые привезли в Приморье на утилизацию с космодрома «Восточный». В регионе для этого нет подходящих площадок, заявил губернатор Василий Орлов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 29 октября.
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Он подчеркнул, что срок исполнения контракта с компанией, которая обязалась утилизировать опасный груз, истекает в конце ноября. Если до этого времени работы не будут выполнены, с неё взыщут неустойку и начнут искать нового подрядчика.
Как сообщало ИА REGNUM, отходы, поступившие из Амурской области, в Приморье сжигать однозначно не будут, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Выяснилось, что пришедшие в негодность пестициды и агрохимикаты попали в Приморье из Приамурья в результате длительного и достаточно запутанного процесса. У правительства региона и надзорных органов возникли обоснованные сомнения в законности некоторых этапов их перемещения.