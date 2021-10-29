Ульяновск, 29 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области общественный транспорт в предстоящие нерабочие дни будет работать в двух режимах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

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На заседании руководитель минтранса Евгений Лазарев проинформировал, что с 1 по 3 ноября автобусы и электротранспорт в Ульяновской области будет ходить в обычном режиме, так как большинство предприятий продолжат работу с привлечением до 70% сотрудников.

С 4 по 7 ноября транспорт будет работать в режиме выходного дня, чтобы «обеспечить граждан транспортными услугами», но при этом число рейсов сократят на 30%.

Что касается железнодорожного транспорта, то график движения пригородных поездов и число маршрутов сохраняется.

В регионе подчёркивают, что в этот период приостановят бесплатный проезд для школьников, так как образовательные учреждения уходят на каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области во время нерабочей недели большинство промышленных предприятий продолжат работу. Это связано с исполнением государственного заказа, непрерывности рабочего цикла, либо из-за участия «в цепочках крупнейших производителей».