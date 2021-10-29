Ташкент, , 08:43 — REGNUM Узбекско-российские отношения сегодня находятся на самом пике своего развития, в принципе, подобного прогресса не было в истории межгосударственных связей. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью «Россия-24».

Флаги России и Узбекистана © ИА REGNUM

»Основа нового этапа сотрудничества была заложена, прежде всего, в ходе двух государственных визитов: в 2017 году президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Российскую Федерацию, а в 2018 году состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Узбекистан», — отметил Камилов.

По его словам, результаты этих встреч определили приоритетные направления взаимодействия и заложили прочную основу стратегического партнерства и союзнических отношений.

Он указал, что на сегодняшний день сформирована всеобъемлющая повестка сотрудничества, охватывающая все сферы: политику, экономику, культурно-гуманитарные связи, технологии, образование, медицина.

«Достигнут высокий уровень взаимного доверия между лидерами двух стран. Наши отношения базируются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Этот дух переходит по вертикали и горизонтали на наши общества», — подчеркнул министр.