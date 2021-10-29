Москва, , 08:55 — REGNUM Пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., полагает депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Своё предложение парламентарий изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает 29 октября RT.

Авто Марина Каширская © ИА REGNUM

Депутат отмечает, что на сегодняшний день власти каждого российского региона вправе вводить льготные условия для уплаты пенсионерами транспортного налога. В результате получается, что в одном регионе пенсионер вовсе не платит налог за автомобиль мощностью до 150 л. с., а в соседнем платит его наполовину за автомобиль мощностью до 100 л. с.

При этом, указывает Сухарев, автомобили пожилым людям нужны, особенно в небольших населённых пунктах, где нет муниципального транспорта.

«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме раскритиковали идею о скидке на транспортный налог за безопасное вождение.

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