В России предложили отменить для ряда пенсионеров транспортный налог
Москва, 29 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., полагает депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Своё предложение парламентарий изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает 29 октября RT.
Депутат отмечает, что на сегодняшний день власти каждого российского региона вправе вводить льготные условия для уплаты пенсионерами транспортного налога. В результате получается, что в одном регионе пенсионер вовсе не платит налог за автомобиль мощностью до 150 л. с., а в соседнем платит его наполовину за автомобиль мощностью до 100 л. с.
При этом, указывает Сухарев, автомобили пожилым людям нужны, особенно в небольших населённых пунктах, где нет муниципального транспорта.
«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении парламентария.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме раскритиковали идею о скидке на транспортный налог за безопасное вождение.
Читайте также: В ГД критикуют идею скидки на транспортный налог за безопасное вождение