Москва, 29 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., полагает депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Своё предложение парламентарий изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает 29 октября RT.

Марина Каширская ИА REGNUM Авто

Депутат отмечает, что на сегодняшний день власти каждого российского региона вправе вводить льготные условия для уплаты пенсионерами транспортного налога. В результате получается, что в одном регионе пенсионер вовсе не платит налог за автомобиль мощностью до 150 л. с., а в соседнем платит его наполовину за автомобиль мощностью до 100 л. с.

При этом, указывает Сухарев, автомобили пожилым людям нужны, особенно в небольших населённых пунктах, где нет муниципального транспорта.

«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме раскритиковали идею о скидке на транспортный налог за безопасное вождение.

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