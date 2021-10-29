Кемерово, , 08:42 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1846 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Mos.ru

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 133 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 63 023 случая заражения коронавирусом, 59 728 человек выздоровели, 1449 пациентов скончались.

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