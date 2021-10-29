Уфа, , 08:44 — REGNUM График работы медучреждений в нерабочие дни установили в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

В больнице Tverlife.ru

Так, с 30 октября по 7 ноября в республике организуют дежурство руководящего состава министерства здравоохранения Башкирии.

Медучреждения будут работать по следующему графику:

— 30, 31 октября 2021 года — нерабочие дни;

— 1, 2 ноября 2021 года — рабочие дни;

— 3 ноября 2021 года — рабочий день, сокращенный на один час;

— 4 ноября 2021 — нерабочий праздничный день;

— 5, 6, 7 ноября 2021 года — нерабочие дни.

В медорганизациях Башкирии, в которых оказывают первичную помощь, будет установлен следующий режим работы:

— 30 октября — с 08:00 до 17:00 ч., прием вызовов до 16:00 ч.;

— 31 октября — работают кабинеты неотложной медпомощи, прием вызовов с 08:00 до 16:00 час;

— 4 ноября — праздничный день — с 08:00 до 17:00 ч., прием вызовов до 16:00 ч.;

— 5 ноября — рабочий день (за исключением специализированных учреждений);

— 6 ноября — с 08:00 до 17:00 ч., прием вызовов до 16:00 ч.;

— 7 ноября — работают кабинеты неотложной медпомощи, прием вызовов с 08:00 до 16:00 часов.

Отмечается, что плановая госпитализация пациентов будет проходить в соответствии с графиком. Учреждения, которые оказывают специализированную медпомощь с стационарах будут работать круглосуточно.

При этом скорая помощи, травмпункты, а также дежурные службы медорганизаций будут работать в усиленном режиме.