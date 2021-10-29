Джакарта, 29 октября 2021, 08:38 — REGNUM В министерстве связи и информации Индонезии заявили, что в настоящее время в стране насчитывается более 305 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.
Индонезия получила более 300 млн доз вакцины, а точнее 305 735 960 доз вакцины против коронавируса.
Ранее в Индонезии за сутки выявили 723 случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Индонезии выявили 4 242 532 носителя коронавируса.
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