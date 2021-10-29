Киев, 29 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Сферу энергетики Украины «убивает» импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Такое мнение 29 октября высказала депутат украинской Верховной рады Людмила Буймистер в эфире «4 канала».

(сс) jarmoluk Электроэнергия

По словам депутата, в настоящее время в украинской энергетической сфере наблюдается катастрофическая ситуация и этим власти страны будут объяснять необходимость импорта из России и Белоруссии электроэнергии.

При этом Буймистер пояснила, что это, как она считает, это связано с провалом заготовки запасов угля и отсутствием поддержки украинских добывающих предприятий.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — сказала она.

Также депутат Рады добавила, что, по ее мнению, в результате этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и также не может вести стабильное функционирование атомная генерация.

«У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», — заключила Буймистер.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что правительство Украины одобрило предоставление Молдавии в долг 15 млн кубометров газа.