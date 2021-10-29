Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Власти Грузии не намерены передавать Украине бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который находится под арестом. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 28 октября в интервью телеканалу Imedi.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

Он также отметил, что в Тбилиси исключают досрочное освобождение политика из-под стражи. Гарибашвили подчеркнул, что иначе правительству Грузии придется уйти в отставку. Кроме того, по словам премьер-министра, передача или досрочное освобождение Саакашвили могут быть расценены как «неуважение к законам страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили вернулся на родину с целью устроить провокацию и совершить «революцию». Премьер-министр добавил, что экс-президент не будет переведен из тюрьмы в больницу, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией.

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