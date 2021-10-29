Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали шесть человек.

По данным на 29 октября, в ковидных стационарах региона лечатся 931 пациент, состояние 735 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 96 тяжёлых больных. Амбулаторном лечение на дому получают более 2,8 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1109 коек: занято — 931, свободно — 178 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%», — отметили в оперштабе.