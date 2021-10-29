Кемерово, , 08:36 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 октября, за прошедшие сутки выявлено 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 289 случаев.

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«Кемерово — 42, Новокузнецк — 40, Прокопьевск — 28, Междуреченск — 25, Мыски — 20, Белово — 19, Анжеро-Судженск — 17, Осинники — 15, Юрга — 13, Яшкинский МО — 13, Киселевск — 11, Новокузнецкий МР — восемь, Калтан — шесть, Беловский МО — шесть, Тайга — пять, Кемеровский МО — пять, Прокопьевский МО — пять, Гурьевский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Ижморский МО — три, Яйский МО — три, Полысаево — два, Юргинский МО — два», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 226 пациентов выздоровели, четверо скончались.