Пенза, , 08:31 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 24 носителя коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жертвы

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 29 октября увеличилось до 3464 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 26 жителей региона, всего с начала пандемии побороли болезнь 58 932 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября включительно в Пензенской области приостанавливается доступ посетителей в предприятия общественного питания, кроме работающих для сотрудников организаций, а также бани, сауны и бассейны. Приостанавливается проведение зрелищных, досуговых, спортивных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, в ночных клубах, кроме тренировок профессиональных спортсменов, готовящихся к официальным соревнованиям.

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