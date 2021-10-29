Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве из-за ухудшения ситуации с COVID-19 к работе снова возвращаются пять КТ-центров на базе поликлиник и два обсерватора на базе социальных учреждений, сообщается на портале мэра столицы.

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Таким образом, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего в столице работают пять обсерваторов для лечения пациентов с COVID-19 и 26 КТ-центров.

Также в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рассчитывают, что нерабочие дни, объявленные на период с 28 октября по 7 ноября, помогут стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

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