Кишинёв, , 08:30 — REGNUM В Молдавии в течение суток 28 октября выявили 1662 случая заражения коронавирусом в ходе 7622 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Nilses

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 334 287 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 311 818 человек, в том числе 1512 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2764 пациента с COVID-19, из которых 250 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7665 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 46 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1826 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9838 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1474 человека, умер 43 пациента с COVID-19.