Оренбург, 29 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Бывший начальник управления организации дорожного движения администрации Оренбурга Сергей Прошин обжалует приговор, вынесенный по коррупционному делу. Апелляционная жалоба поступила в Дзержинский райсуд города, сообщают СМИ.

Sweetcredits.ru Суд

Напомним, экс-чиновника задержали 5 февраля 2020 года после обыском, проведенных в офисе управления. В октябре 2021 года суд вынес приговор, признав Прошина виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, в особо крупном размере»), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере»).

Экс-начальник судом первой инстанции осужден на восемь лет колонии строгого режима и оштрафован на 6 млн рублей. Также наложен запрет на определённые должности в органах муниципальной и госвласти в течение пяти лет.