Чебоксары, , 08:29 — REGNUM В Чувашии уточнят указ о приостановке работы ряда учреждений в период предстоящих нерабочих дней, чтобы исключить «двойное толкование» и призвали бизнес-сообщество «не играться в правовом поле». Об этом заявил сегодня, 29 октября, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

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Открывая заседание, руководитель региона констатировал, что эпидемическая ситуация с коронавирусом идёт по пути «крайнего напряжения». И выделил «несколько обстоятельств».

Олег Николаев поручил профильным ведомствам и мобильным группам усилить проверочные мероприятия в девяти муниципальных образованиях, где с 26 октября объявлены нерабочие дни из-за резко ухудшившийся ситуации с коронавирусом.

«Мы находимся на переломном этапе», — считает глава Чувашии.

Он пояснил, что нерабочую неделю (с 30 октября по 7 ноября) можно прожить так, чтобы разорвать цепочку заражений и распространения заболевания и «дальше нормально функционировать»:

«Либо будем вынуждены дальше бороться и реализовывать меры ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса и не подвергать угрозе большее количество людей. Общественная безопасность превыше всего».

Глава Чувашии также обратил внимание на то, что «есть попытки» отдельных хозяйствующих субъектов «играться в правовом поле», ссылаясь на «двойное толкование» указа о нерабочей неделе. Он поручил конкретизировать формулировки документа.

«А то мы все умничать любим, а за последствия отвечать не хотим. Пытаются играться в правовом поле, а потом больше всех жалуются, что помощь не вовремя приходит, ещё какие-то обстоятельства не нравятся», — сказал Олег Николаев.

Ранее нарушения были выявлены в ряде муниципальных образованиях, которые ушли в нерабочую неделю. В частности, работали отдельные непродовольственные предприятия.