Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Госдепартаменту США следует немедленно предоставить воздушным перевозчикам дополнительные права на полёты над Россией. Об этом говорится в письме группы Airlines for America, которая объединяет крупнейших пассажирских и грузовых перевозчиков в стране.

American Airlines Prayitno

В обращении от 14 октября такие перевозчики, как American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service попросили госсекретаря Энтони Блинкена вмешаться в ситуацию с полётами над РФ. Они предупредили, что не хотят пользоваться альтернативными маршрутами, так как они неэффективны, означают потерю времени, лишние остановки и избыток выбросов двуокиси углерода.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — приводит заявление перевозчиков агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США предупредило авиакомпании об опасности полётов над некоторыми районами России и Украины. Россия также объявила о введении опасной для пассажирских лайнеров зоны над Чёрным морем и полуостровом Крым.

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