Хабаровск, 29 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 29 октября прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Эта дата отмечается по всей стране 30 октября.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник жертвам политических репрессий

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В городах и селах края возлагают цветы к мемориалам, памятным знакам и обелискам.

День памяти жертв политических репрессий отмечается с 1991 года. В память о более 32 тыс. дальневосточников изданы шесть томов краевой Книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать», возведены пилоны Мемориального комплекса жертвам репрессий в Хабаровске. В местах, где располагались спецпоселения и массовые захоронения, установлены памятные знаки и обелиски.

В Хабаровском крае проживают 3657 человек, подвергшихся репрессиям. Среди них 3647 — реабилитированные, десять — пострадавшие от политических репрессий.

Для репрессированных граждан предусмотрены 11 мер социальной поддержки, медицинского, бытового, транспортного обеспечения. В этом году из краевого бюджета на эти цели выделено более 120 млн рублей.

Значимую работу проводит краевое историко-просветительское общественное движение «Мемориал».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области рассказали о восстановлении рядом с посёлком Пивовариха мемориала жертвам политических репрессий, осквернённого вандалами.