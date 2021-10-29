Горно-Алтайск, 29 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай праздничные мероприятия ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Горно-Алтайское отделение «Молодой гвардии» Триколор на главной площади Горно-Алтайска

Отмечать праздник начнут уже с 1 ноября. В этот день пройдёт мастер-класс по сборке спилс-карт для учеников школ. Всего с 1 по 5 ноября запланировано шесть мероприятий с участием в том числе школьников, которым предложат снять видеоролики по различным темам, сделать зарядку.

4 ноября жители смогут поучаствовать в таких онлайн-акциях, как квиз-игра «Россия — наш общий дом», «Марафон наций», «Культурное достояние России», «Родные рецепты» и так далее.