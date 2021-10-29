Варшава, 29 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 28 октября на польской стороне пограничного перехода между Польшей и Белоруссией в Кузнице-Бялостоцкой произошел взрыв. Об этом сообщил пресс-секретарь местного отделения пожарной службы Кароль Кроч на странице в соцсети Twitter.

Флаг Польши

В сообщении указано, что взрыв произошел в отстойнике для сточных вод у здания техосмотра автомобилей. На место прибыли спасатели, которые в считанные минуты потушили начавшийся после взрыва пожар.

«Спасатели сходятся во мнении, что взрыв мог произойти из-за скопившегося газа в отстойнике для сточных вод. В результате взрыва и пожара один человек ранен, но травмы несерьезные», — отметил Кроч.

Кроме того, пресс-секретарь местной пожарной службы добавил, что пострадал находившийся поблизости автомобиль.