Неаполь, Италия, 29 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче десятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK «Наполи»

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Фабиан Руис. После этого форвард неаполитанского клуба Лоренцо Инсинье реализовал два пенальти — на 41-й и 62-й минутах.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 28 очков. «Болонья» идёт на 12-м месте с 12 очками.

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