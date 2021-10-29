Уфа, , 08:26 — REGNUM Закон о рыболовстве на землях лесного фонда принят в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Рыболовецкие сети © Тамара Ларина

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон «О внесении изменения в статью 7 закона Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан».

«Территория лесного фонда вдоль береговой линии потенциально может использоваться с целью рыболовства, однако в республиканском законодательстве правовые основания для организации такой деятельности не были прописаны. Мы восполнили этот пробел и дополнили закон новым видом использования лесов — «осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства», — приводит пресс-служба председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что при рыболовстве на вышеуказанных землях можно возводить некапитальные строения и сооружения, которые необходимы для приемки водных биоресурсов, а также их обработки, хранения и т.п.

Сообщается, что договор аренды лесного участка для рыболовства заключается без проведения торгов. При этом срок договора не должен превышать срок действия договора пользования водными биоресурсами или рыболовным участком.