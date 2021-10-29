Сеул, , 08:23 — REGNUM 29 октября президент Юной Кореи Мун Чжэ Ин встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, участники встречи обменяются мнениями по вопросам поддержания мира на Корейском полуострове, а также обсудят такие темы, как пандемия коронавируса, бедность и изменение климата.

Известно, что это будет вторая встреча Мун Чжэ Ина с Папой Франциском. Первая состоялась в октябре 2018 года, когда южнокорейский лидер передал Понтифику устное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

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