Сеул, 29 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 29 октября президент Юной Кореи Мун Чжэ Ин встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

По их словам, участники встречи обменяются мнениями по вопросам поддержания мира на Корейском полуострове, а также обсудят такие темы, как пандемия коронавируса, бедность и изменение климата.

Известно, что это будет вторая встреча Мун Чжэ Ина с Папой Франциском. Первая состоялась в октябре 2018 года, когда южнокорейский лидер передал Понтифику устное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Пхеньян.