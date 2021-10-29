Мехико, , 08:23 — REGNUM В штате Чьяпас на юге Мексики неизвестными был убит журналист Фреди Лопес Аревало. Об этом вечером 28 октября сообщает радиостанция Fórmula.

Журналист Uchi-uchi.ru

радиостанция Fórmula «Убийство журналиста Фреди Лопеса Аревало произошло примерно в 20:00 в районе Эль-Лаго муниципалитета Сан-Кристобаль-де-лас-Касас».

По мнению его коллег, смерть журналиста, застреленного при выходе из автомобиля рядом со своим домом, «не была случайна» и связана с работой возглавляемого им портала Jovel.

Глава муниципалитета Мариано Диас Очоа на своей странице в Facebook подтвердил убийство Аревало.

«Решительно осуждаю трусливое убийство журналиста Фреди Лопеса Аревало… Выражаю глубочайшие соболезнования его жене и семье», — написал Очоа.

Напомним, что за период с декабря 2018 года в Мексике от рук убийц погибло более 40 журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в штате Сакатекас, расположенном в центральной части Мексики.

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