На юге Мексики застрелили журналиста
Мехико, 29 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В штате Чьяпас на юге Мексики неизвестными был убит журналист Фреди Лопес Аревало. Об этом вечером 28 октября сообщает радиостанция Fórmula.
По мнению его коллег, смерть журналиста, застреленного при выходе из автомобиля рядом со своим домом, «не была случайна» и связана с работой возглавляемого им портала Jovel.
Глава муниципалитета Мариано Диас Очоа на своей странице в Facebook подтвердил убийство Аревало.
«Решительно осуждаю трусливое убийство журналиста Фреди Лопеса Аревало… Выражаю глубочайшие соболезнования его жене и семье», — написал Очоа.
Напомним, что за период с декабря 2018 года в Мексике от рук убийц погибло более 40 журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в штате Сакатекас, расположенном в центральной части Мексики.
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