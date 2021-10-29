Тбилиси, 29 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. К защите экс-президента Грузии присоединится адвокат Джон Сэндвидж, который занимал «высокие должности» в администрации президента США при Бараке Обаме и Джо Байдене. Об этом заявил журналистам гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

«Он будет главным международным спикером и будет говорить о главных вопросах международного ранга и в направлении Грузии», — сказал глава канала.

Он сообщил, что американский юрист нужен для того, чтобы о положении Саакашвили узнали за рубежом. Сторонники экс-президента таким образом хотят добиться того, чтобы у его ареста были «самые тяжёлые последствия».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.