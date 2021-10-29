Москва, 29 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В первый раз вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний новейший патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов», который построен для Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЧФ.

Mil.ru Корабль проекта 22160 «Сергей Котов»

«Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который планируется осуществить в конце текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что во время первого этапа морских испытаний будет проведена проверка систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работы средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показателей скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Кроме того, отмечается, что до начала испытаний экипажем корабля были освоены навыки проведения швартовых операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения его бортовых систем, а также устройств и механизмов.

«После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний», — добавляется в сообщении.

Отметим, корабли проекта 22 160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.