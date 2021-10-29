Кишинёв, , 08:18 — REGNUM Власти Молдавии предпримут все меры, чтобы активизировать отношения с Россией. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду 28 октября на пресс-конференции.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так она ответила на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Санду подчеркнула, что для налаживания диалога необходимы конкретные шаги.

Глава Молдавии отметила, что не раз обсуждала с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком возможность саммита двух государств. По ее словам, стороны сошлись во мнении, что до начала переговоров требуется достичь прогресса в вопросах двусторонней повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября газета «Известия» распространила информацию о том, что двухдневные переговоры между Россией и Молдавией о поставках российского газа закончились безрезультатно.

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